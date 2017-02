Китай встретился с Европой на фестивале Башмета

Как будут звучать вместе «Солисты Москвы» и Китайский оркестр Гонконга? Пожалуй, этого не знали и сами музыканты. Поэтому и назван этот концерт «Там, где Китай встречается с Европой». Специально для концерта фестиваль заказал два новых произведения — у китайского классика Тан Дуна и известного российского композитора Александра Чайковского.



На сцене «Солисты Москвы» - слева, Китайский оркестр Гонконга — справа

На сцене «Солисты Москвы» - слева, Китайский оркестр Гонконга — справа. Концерт начался с воздушной прелюдии из «Времен Хольберга» Грига. Затем «Солисты» уступили право музицирования китайскому оркестру, тот исполнил вариации на тему народной «Песни генерала» в аранжировке Пенга Ксиувена. Характерное начало — в аранжировке причудливо меняются самые разные стилистики, словно хочется сразу в одном произведении продемонстрировать всю широту звучания оркестра. Визитка. А вот традиционная кантонская пьеса в аранжировке Киу Йонджи более компактна и куда более камерна. Арт-директор гонконгского оркестра Ян Хуичанг дирижирует скупо и пластично.



Арт-директор гонконгского оркестра Ян Хуичанг дирижирует скупо и пластично

Тут следует сделать отступление и пояснить, в чем заключается отличие Китайского оркестра Гонконга от обилия иных китайских ансамблей, наезжающих изредка в Россию. Он — академический. Работает при финансовой поддержке правительства Гонконга, в его составе только профи, а самое главное — на традиционных китайских инструментах он исполняет самые сложные, вплоть до авангарда, произведения. Чтобы добиться слаженного оркестрового звучания на инструментах, изначально не предназначенных для этого, некоторые инструменты модифицируют, добиваясь абсолютной чистоты звука. Специально для этого оркестра пишут музыку самые известные композиторы Китая, оркестр часто звучит в саундтреках кинофильмов, и имеет статус «Лидер китайской этнической музыки» и «Культурный посол Гонконга».

Еще один реверанс европейской культуре - «Элегия памяти Самарина» Петра Ильича Чайковского, в безупречном исполнении «Солистов Москвы».



Юрий Башмет дирижирует

И вот — премьера. Заказанный специально для фестиваля Концерт для пипы и струнных в четырех частях живого классика китайской музыки Тан Дуня. Пипа — 4-струнный щипковый инструмент типа лютни. Солирует Бель Шу. Играют оба оркестра. Новое произведение Тан Дуня ошеломляет размахом изобразительных средств: рычит электрогитара, бьют китайские барабаны, и мигом все меняется на журчащие ручейки нежной пипы, затем и пипа становится железистой и позвякивающей обертонами… Тан Дун будто рисует акварели. Находится место и привязчивой мелодии, и просодии как живому течению языка, то бормочущему, то повизгивающему. Невероятной красоты произведение. А что касается опасений по совместимости звучания двух столь разных оркестром, они оказались небеспочвенными. Порою бесконечные глиссандо китайских инструментов приходили в некоторый раздрай с суховато-классическим европейским звучанием «Солистов Москвы». Но в целом эксперимент можно считать удачным: инструменты строили между собой, сливались в единый экзотический организм.



Концерт для пипы и струнных

И еще одна премьера. Александр Чайковский написал Сюиту для двух оркестров в пяти частях. Как рассказал сам композитор (присутствовавший на концерте), он взял пять старинных китайских гравюр, и попытался передать в музыке впечатления от каждой из них. Главной сложностью стало прописывание в партитуре партии для каждого из китайских народных инструментов, - довольно непривычная работа для европейского композитора. Получилось пять довольно коротких пейзажных зарисовок, каждая со своим настроением.

Вторая часть концерта началась с небесной красоты Дивертисмента ре мажор Моцарта (ей-Богу, «Солисты Москвы» тут превзошли самих себя). Китайский оркестр Гонконга ответил энергичным произведением Райдмонда Мока Cycle of Destiny и поистине авангардным миксом отрывков из Пекинской оперы In the Deep of the Night. Для объятия пространства часть музыкантов даже вышли в зал, отчего случился эффект «триофонии» (ну как еще назвать три источника звука, то перекликающихся, то звучащих воедино?). Смена темпоритмов, мгновенные переходы из форте к пианиссимо и наоборот, смелые гармонии… Это был настоящий симфонический оркестр, на удивление звучащий весьма непривычными для нашего уха тембрами.



Игра на эрху

С альтом на сцену вышел Юрий Башмет, и прозвучал коронный номер - «Русская песня» Стравинского. Эффектно и мудро. Китайский оркестр же словно решился доказать, что может звучать столь же академично, как европейский, - «Отражение луны в воде» Хау Янджуна с солирующей эрху, двухструнной скрипкой. Ее звучание в умелых руках очень напоминает альт. И это стало, пожалуй, самым «европейским» номером в программе оркестра Гонконга.



«Отражение луны в воде» Хау Янджуна с солирующей эрху

Завершился концерт совместным исполнением музыки Тан Дуня к фильму «Крадущийся тигр, ускользающий дракон». Произведение уже знакомое для «Солистов Москвы», они не раз играли его, в том числе в присутствии самого Тан Дуня. Солировал сам Юрий Башмет, и уж тут никаких нестыковок между оркестрами не было в помине. Блестящее исполнение. На бис дирижер гонконгцев устроил настоящее шоу со зрителями Зимнего театра Сочи, заставив их петь, хлопать и перекликаться друг с другом.

Европа и Китай, кажется, действительно стали ближе в этот вечер.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Завершился концерт совместным исполнением музыки Тан Дуня к фильму «Крадущийся тигр, ускользающий дракон»



Юрий Башмет и Ян Хуичанг аплодируют друг другу