Клип Джексона Thriller в 3D покажут на Венецианском фестивале

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Rolling Stone.

Ролик был снят в 1983 году. Работа над новым вариантом проходила под контролем режиссера оригинального видео Джона Лэндиса.

«Я так счастлив, что у меня был шанс не только восстановить, но и улучшить Thriller Майкла Джексона», — сказал Лэндис.

По его словам, несмотря на то что клип снимали традиционным способом, им удалось «креативно» использовать 3D. Режиссер пообещал зрителям «довольно шокирующий сюрприз».

Изначально 3D-версию задумывали для тура Джексона This Is It. Но после смерти музыканта в 2009 году Лэндис и правопреемники артиста начали юридическую борьбу за права на Thriller, которая продолжалась почти пять лет.