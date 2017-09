Так, видеоклип представлен в категории «Лучшее иностранное альтернативное видео» 2017 года, пишет Газета.ru.

За награду с «Ленинградом» поборются в том числе американский музыкант Бек с клипом Up All Night и австралийские электронщики The Avalanches с их видео Subways.

«Кольщик» также был номинирован в категориях «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

Победители премии станут известны на церемонии 26 октября в концертном зале Roundhouse в столице Британии Лондоне.