Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе

Текст заявления оказался в распоряжении "Страны", издание опубликовало его текст без изменений:

"Мы, команда "Евровидение", для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса. Это был не только уникальный опыт и уникальные знания, но и уникальные человеческие отношения, которые являются для нас не меньшей ценностью. Мы идем, чтобы дать возможность этому конкурсу состояться.

Начиная с июня 2016 году до сегодня команда "Евровидение" провела большой объем организационной, юридической и информационной работы по подготовке к проведению "Евровидения" в Украине. Профессиональная команда из сотрудников НТКУ и приглашенных специалистов должна была обеспечить высококачественное, честное и высокопрофессиональное "Евровидение-2017".

В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидение" в Украине.

Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководство Госкомтелерадио, представителей Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта.

За это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство Конкурса не было проведено ни одной реальной действия для реализации проекта в нужные сроки. С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению "Евровидения" в Украине.

Мы не хотим комментировать менеджерские качества, принципы руководства проектом, коммуникативные навыки, профессиональные наработки, а также ценности и цели руководства. Мы говорим о том, что принципы транспарентности, способность решать профессиональные задачи и вызовы должны стать основой для проведения "Евровидения-2017".

Предложенная нам новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения Конкурса в Украине.

Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды "Евровидения", к сожалению, не нашла поддержки у руководства ОАО "НОТУ". В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к "Евровидению" не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях.

Мы искренне благодарны всей нашей команде за многомесячную работу, профессионализм и самоотверженность", - говорится в заявлении.