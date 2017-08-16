Концерт Лободы в Одессе отменили из-за угроз радикалов

Cообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook организатора вечера Артема Вознюка.



Светлана Лобода

Ранее украинские СМИ написали, что радикалы грозились сорвать концерт Лободы в Одессе из-за ее выступлений в России. В связи с этим глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов призвал отменить мероприятие.

"Третьего сентября нам всем хотелось сделать праздник и провести концерт Светланы Лободы на стадионе "Черноморец"… К сожалению, практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города. Эти люди называют себя патриотами и активистами", — написал Вознюк.