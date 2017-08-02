Концерт Лободы в Одессе снова собрались сорвать националисты

Об этом в среду, 2 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ФАН.

Отмечается, что националисты недовольны тем фактом, что украинская артистка стала ведущей российской музыкальной премии, а также вручила награду клипу, который был снят в Крыму. О какой премии идет речь, не уточняется, однако известно, что она вела мероприятие канала РУ-ТВ.



Светлана Лобода

Как заявил бывший глава одесского подразделения группировки «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко, нельзя утверждать, что культурные деятели находятся вне политики. «Она сама туда полезла», — отметил он.

Радикалы уже сорвали одесское выступление исполнительницы в мае. У клуба, где должен был пройти концерт, собрались представители националистических организаций и начали бросать петарды под ноги желающим попасть на мероприятие. Также в местную полицию поступило сообщение о минировании здания, из-за чего организаторы решили отменить выступление.