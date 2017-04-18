Конфликт США и КНДР вдохновил Лану Дель Рей на новую песню

Отрывок песни исполнительница выложила в Instagram, пишет Lenta.ru.

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Apr 17, 2017 at 4:35pm PDT

«Не стану врать — я испытывала смешанные чувства на выходных, когда я танцевала и одновременно наблюдала за тем, как растет напряжение в отношениях с Северной Кореей», — подписала она свой пост.

По словам Дель Рей, она надеется, что молитва за мир одного человека может внести свой вклад в прекращение конфликтов.

В конце марта певица анонсировала свой пятый студийный альбом, который будет называться Lust For Life. Дата релиза пока неизвестна, но исполнительница уже показала обложку. Ранее Дель Рей выпустила клип на трек Love.

На данный момент в дискографии певицы — четыре студийных пластинки. Последнюю из них, Honeymoon, она выпустила в сентябре 2015-го.