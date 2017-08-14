Краудфандинг возьмут под контроль

Тестирование новых правил пройдет в течение года, по результатам появится профильный закон. Участвующие в эксперименте площадки должны раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, идентифицировать инвесторов. Введение регулирования упорядочит рынок, признают эксперты, но может не понравиться международным игрокам. Впрочем, во многих странах, включая США, Великобританию и Италию, подобные правила уже есть.

“Ъ” удалось ознакомиться с «дорожной картой» по развитию краудфандинга, предусматривающей комплекс мероприятий по созданию системы регулирования и функционирования этого рынка. Документ утвержден в июле рабочей группой под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты.

Представить в правительство предложения по развитию «альтернативных механизмов финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга» — к 15 октября премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минфину с участием ЦБ и рабочей группы по созданию международного финансового центра по итогам заседания президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию 25 мая. краудфандинг

Согласно «дорожной карте», целый ряд овых компаний, в том числе P2P-площадки (всего около 20 площадок), примет участие в тестировании требований к их деятельности. Их перечень в документе не приводится. По словам участников рынка, это почти все крупные участники рынка из разных сегментов, в том числе Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и другие. «В настоящее время в Банке России идет подготовка к тестированию на ряде площадок, выразивших готовность добровольно принять на себя некоторую регуляторную нагрузку с целью последующей оценки ее влияния как на саму компанию, так и на рынок краудфандинга»,— пояснили в пресс-службе ЦБ.

В рамках эксперимента, итоги которого будут подведены в июне 2018 года, площадки должны соответствовать разработанным ЦБ стандартам. В частности, сформировать капитал в размере не менее 10 млн руб., раскрыть бенефициаров с долями больше 10%, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, разместить программное обеспечение на территории России и др.

По итогам тестирования планируется в течение полугода принять закон о краудфандинге. «Плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 года»,— уточнили в ЦБ. По мнению регулятора, условием для перехода к регулированию может быть значительное увеличение масштаба краудфандинговых операций или появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост негативных явлений, создающих угрозу потери гражданами средств.

В марте текущего года ЦБ оценивал российский рынок краудфандинга в 1–2 млрд руб. (общий объем обязательств в сегменте) с перспективой быстрого роста «в разы» (ряд экспертов говорит об удвоении до конца 2017 года до 4 млрд руб.). Мировой рынок по итогам 2015 года оценивался почти в $34,5 млрд, из которых $17,25 млрд пришлось на Северную Америку (рост на 82%), почти $6,5 млрд — на Европу (рост на 98,7%) и $10,54 млрд — на Азию (рост на 210%). Во многих странах он уже регулируется: например, в США — с 2012 года, в Великобритании и Франции — с 2014 года, в Испании — с 2015 года.

Дискуссию о необходимости контроля над «взаимным финансированием» в России ЦБ начал примерно полтора года назад. В марте его представители говорили, что могут ввести жесткое регулирование рынка краудфандинга в случае его бурного роста или формирования «негативных практик».

Регулятор определил краудфандинг как механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-платформ. Одна из разновидностей — Р2Р-займы (peer-to-peer loans), где инвесторами и заемщиками выступают физлица, в 2014 году в РФ на этот сегмент приходилось две трети рынка (в мире в 2015 году — почти 74%). Другие виды — краудинвестинг (совместное финансирование проектов), P2B (person to business), краудфандинг с нефинансовым вознаграждением и благотворительный краудфандинг.

Наиболее актуально регулирование для P2P-рынка. Поскольку в такие проекты вовлечены граждане, в данном сегменте нужно в первую очередь минимизировать мошенничество, например создание финансовых пирамид для хищения средств инвесторов, отмечает гендиректор P2P-платформы SimplyFi Алексей Басенко. Также любые кредиторы заинтересованы в получении максимально объективной оценки платежеспособности и долговой нагрузки заемщиков P2P-площадок, что пока весьма затруднительно (см. “Ъ” от 8 июля).

Предлагаемые в рамках теста требования логичны, однако есть ряд недочетов, считают эксперты. Так, по мнению господина Басенко, необходимо определить механизм использования денег инвесторов. «Эти средства надо либо вложить в определенный проект, либо отдать обратно инвестору с прибылью. Иные операции с деньгами инвесторов должны быть запрещены»,— уверен он. Неясны и механизм передачи данных в рамках деятельности таких площадок в бюро кредитных историй, ограничения по рекламе. «В первую очередь необходимо четко закрепить за краудфандингом статус участника финансового рынка,— указывает зампред совета директоров P2P-площадки “Город денег” Юлиан Лазовский.— Например, некоторые ресурсы не хотят размещать нашу рекламу, апеллируя, что их юристы читают закон таким образом, что слово “кредитование” могут использовать исключительно банки».

Пока, по оценкам господина Лазовского, российские платформы куда менее успешны с точки зрения сбора средств, нежели международные. При этом, подчеркивает эксперт, пойдут ли международные площадки на соблюдение новых правил ради неключевого для них российского рынка, «большой вопрос».