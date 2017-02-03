Kylie Minogue разорвала помолвку из-за измены жениха

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Telegraph.

Пара познакомилась в 2015 году на съемках сериала «Галавант», где Сасс играл главную роль, а Миноуг была приглашенной звездой. О своей помолвке влюбленные объявили в феврале 2016.



Кайли Миноуг с женихом

Как утверждается, певица решила расстаться с артистом, поскольку подозревает его в измене.

Сама Миноуг в своем инстаграме поблагодарила фанатов за любовь и поддержку, которые она получила в этот «недавний период жизни». По словам певицы, она и Сасс желают друг другу только самого наилучшего.

Ранее Сасс заявил, что они с Миноуг хотят сыграть свадьбу в Мельбурне, но не поженятся, пока в Австралии не примут закон о легализации однополых браков.