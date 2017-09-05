Lady Gaga отменила концерты из-за болезни

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкоф на Billboard. Шоу в рамках мирового тура Joanne должно было состояться в Монреале в понедельник, 4 сентября. По словам исполнительницы, она не смогла выйти на сцену, поскольку заболела после недавнего выступления в Нью-Йорке, где ей пришлось петь под дождем.



Леди Гага

Как заявили организаторы, у Леди Гаги респираторная инфекция и ларингит. В настоящее время идет работа по выбору новой даты для концерта. Билеты на отмененное шоу будут действительны.

6 и 7 сентября должны пройти выступления певицы в Торонто. Далее Леди Гага отправится в Филадельфию.