Lady Gaga выступит с Metallica на Grammy Awards

"Академия звукозаписи и телеканал CBS рады подтвердить, что Леди Гага выступит совместно с заявленной ранее группой Metallica на 59-й ежегодной церемонии GRAMMY Awards", — сообщили РИА Новости организаторы.



Леди Гага

Они отмечают, что "в истинном стиле GRAMMY этот ансамбль несомненно станет еще одним незабываемым номером "главной музыкальной ночи".

Очередная 59-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 12 февраля и будет транслироваться телеканалом CBS. Среди исполнителей на церемонии академия звукозаписи заявила обладательницу 10 "Грэмми" и вновь номинированную на премию в этом году британскую исполнительницу Адель, Алишу Киз и Бруно Марса, Уильяма Белла, хип-хоп исполнителей Chance The Rapper, легендарный электронный дуэт Duft Punk, канадца The Weeknd, группу Lukas Graham, обладателя 10 наград Джона Ледженда и других исполнителей.