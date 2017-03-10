Лагутенко рассказал о подготовке к юбилею «Морской»

21 марта концерт состоится в северной столице, а в Москве команда сыграет 29-го и 30-го марта.



Илья Лагутенко

«Программа, соответственно, будет включать все композиции с альбома «Морская». Кроме того, самые рьяные фанаты помнят, что на «Морской» присутствовали так называемые бонус-треки, то есть – добавочные дорожки, которые формально относятся к нашим ранним пластинкам. С тех пор, за 20 лет, и мы подумали, что если сыграть только песни с альбома, концерт продлится всего 40 минут, и все будут очень расстроены. У нас ведь зрители любят, чтобы концерты длились по 2, по 3, по 4 часа, а лучше – чтобы вообще не заканчивались. Хотя, я, как артист, не разделяю этого мнения. В итоге, мы все-таки пришли к компромиссу: помимо «дорожек» с «Морской» прозвучат песни с каждого из альбомов, которые «Мумий Тролль» выпустила за последние два десятилетия», - рассказал НСН Илья Лагутенко.

Какие именно это будут песни, команда еще не определилась, но, по словам Ильи Лагутенко, поклонники могут высказывать свои пожелания группе в соцсетях и по электронной почте – музыканты обещали прислушаться.