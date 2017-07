CD, 2017, Interscope, Polydor

Стиль: инди-поп, дрим-поп, барокко-поп, трип-хоп.

Начиная с релиза «Born to Die» исполнительница американского сэдкора - в фаворитах как у музыкальной прессы, так и у любителей качественной поп-музыки. В 2016 году Лана Дель Рей была представлена в номинации «Любимая исполнительница» на премии People’s Choice Awards и в номинации «Лучшая зарубежная исполнительница» на премии BRIT Awards.

Предыдущий студийный релиз Ланы Дель Рей по праву заслужил теплые отзывы многих музыкальных изданий. Портал Muzalbom.ru отметил возросшее вокальное мастерство певицы.



Lana Del Rey - Lust for Life

На новом альбоме Lust for Life певица продолжает минорные музыкальные традиции своих предыдущих композиций. Большой вклад в звучание пластинки внесла целая команда продюсеров, состоящая из Рика Ноуэлса, Эмиля Хейни, Бенни Бланко, Киерона Мэнзиес и Макса Мартина. К смелым экспериментам альбома Lust for Life можно отнести интеграцию элементов трипа в надрывную композицию Сherry о деструктивной силе любви.

В записи песни Summer Bummer поучаствовали американские реперы ASAP Rocky и Playboi Carti, которые гармонично привнесли в трек элементы хип-хопа. С ASAP Rocky записан и трек Groupie Love, прообразом сюжета которого стал случай, когда обезумевшие поклонники ринулись на сцену во время выступления.

Песня Tomorrow Never Came исполнена в дуэте с Шоном Оно Ленноном, сыном Джона Леннона и Йоко Оно, и дает крен в сторону балладных композиций образца 60-х годов ушедшего века.

Еще одним плодотворным сотрудничеством исполнительницы стала композиция Lust for Life, в которой она спела с канадским музыкантом Эйбелом Макконеном Тесфайее, больше известным как The Weeknd. Несмотря на название, песня отсылает к печальному жизненному финалу актрисы из Великобритании, которая закончила жизнь суицидом, сорвавшись с буквы «H» знаменитого знака Hollywood.

В других песнях певица Лана Дель Рей расширила тематику своих песен. Она уже не только поет о любви к плохим парням как в композиции White Mustang, но и заходит на новые содержательные горизонты. В композиции Coachella – Woodstock in My Mind беззаботный отдых на фестивале в Вудстоке сменяется тревожными новостями о войне в Северной Корее. Певица смело заявляет о неприятии решения конфликтов вооруженным путем. В следующем треке When the World Was at War We Kept Dancing она продолжает антивоенную тематику. А в композиции Beautiful People Beautiful Problems Лана Дель Рей вскрывает социальные проблемы в дуэте с вокалисткой Fleetwood Mac Стиви Никс (Stevie Nicks).

И если от трека Change, исполненного под звуки надрывного рояля, так и веет тоской и безысходностью, то финальный номер Get Free звучит как программный манифест для смелых преобразований в обществе.

На новом альбоме Lust for Life Лана Дель Рей сделала большой шаг вперед в гражданской смелости своих текстов и закрепила былые мелодические находки.

Оценка: 8 из 10

Дмитрий ПРОЧУХАН