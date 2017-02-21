Lana Del Rey показала «Love» в стиле ретро

Музыкальное видео снято в «винтажном» стиле.

Песня стала лид-синглом в поддержку четвертого студийного альбома исполнительницы, релиз которого состоится в этом году. Не исключено, что на пластинке будут нехарактерные для Ланы дуэты, пишет Аpelzin.

«Свои первые четыре диска я делала для себя, но этот будет для моих фанатов, он о том, куда все мы, я надеюсь, направимся» — рассказывает певица о грядущем лонгплее.

В создание сингла принял участие продюсер Рик Ноуэлса, а также Бенни Бланко и Эмиль Хейн.