Леди Гага выступила в перерыве Супербоула

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.



Леди Гага

Отмечается, что на фоне нынешней Леди Гагаситуации в США организаторы не хотели устраивать потенциально «раздражающее» шоу, как это случилось, например, в 2016 году с выступлением Бейонсе.

Леди Гага явно прислушалась к этому, пишет агентство, и с самого начала она продемонстрировала патриотизм, исполнив отрывки из God Bless America и This Land is Your Land. Песня Born This Way в свое время стала ЛГБТ-гимном, но в контексте воскресного шоу композиция отражала идею о принятии различий, добавляет АР.

Президента США Дональда Трампа певица не упомянула (ранее СМИ сообщили, что артистке запретили говорить о новом главе государства). Леди Гага спела ряд своих хитов, а завершилось ее выступление хитом Bad Romance.