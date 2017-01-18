Леди Гаге запретили говорить о Трампе на Супербоуле

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на ET Online.

По словам источника, Национальная футбольная лига заявила артистке, что та не может поднимать тему президентских выборов или упоминать Трампа.



Леди Гага

Представитель НФЛ, со своей стороны, назвал эту информацию «нонсенсом» от людей, которые пытаются спровоцировать конфликт там, где его нет.

«Супербоул – это время, когда люди действительно собираются вместе. Леди Гага сфокусирована на том, чтобы скомпоновать потрясающее шоу для фанатов, и нам нравится работать с ней над этим», – сказали в НФЛ и отметили, что подобные слухи не смогут их отвлечь.

Личное мнение Леди Гаги о выборах в США ни для кого не является секретом. Певица активно поддерживала соперницу Трампа, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а во время акции у Трамп-тауэр в Нью-Йорке певицу сфотографировали с плакатом Love Trumps Hate.