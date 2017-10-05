Лена Катина планирует второго ребенка

Певица чувствовала себя вполне комфортно за границей, ведь рядом был ее супруг Сашо Кузманович. В 2015 году у них родился сын, которого назвали Александром. Мальчик появился на свет уже в России. Артистка признается, что сильно изменилась, когда стала мамой.

«Даже не знаю, как я могла жить раньше без моего сына столько лет! Я теперь живу в России. Приехала сюда рожать и осталась здесь. Тут у нас бабушки! Для них Александр – очень долгожданный ребенок! Я просто не могла себе позволить лишить такой огромной радости своих родных, в частности свою бабушку. Хотя многие мои знакомые крутили у виска и говорили: «Ты что, дура? Почему ты не рожаешь в Америке? Все туда из России едут рожать, а ты наоборот!» Но я нисколечко не жалею и считаю, что это был самый правильный выбор!» - поделилась Катина в интервью накануне дня рождения, который она отметила 4 октября.



Лена Катина

Лена рассказала, что в первые месяцы жизни ей было трудно привыкнуть к холодной погоде в России. Однако, по словам знаменитости, постепенно она адаптировалась. В планах Катиной вернуться к йоге, так как эти тренировки придавали ей сил и энергии, а также позволяли хорошо себя чувствовать. Лена постепенно возвращается к музыке и работает над сольным альбомом. Артистка даже начала посещать светские мероприятия. В это время с сыном певицы сидят ее мама и супруг

Однако звезда считает, что через несколько лет решиться родить еще одного ребенка. «Мы с мужем очень хотим еще одного ребеночка. Но сначала надо поработать, пожить для себя, а потом обязательно будем планировать появление второго малыша!» - рассказала Лена журналистам «Собеседника».