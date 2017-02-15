«Ленинград» показал клип «Кольщик» о суровой женской доле

Песня с припевом "Кольщик, наколи мне брови, наколи" рассказывает о суровой женской доле – лирическая героиня рассталась с мужчиной, который не приносил денег в дом, и теперь собирается сделать татуаж бровей, "чтобы сделать взгляд суровей".

Для сопровождения исповедальной песни Найшуллер придумал видео ЧП в цирке. События разворачиваются в обратном порядке: зрители в панике бегут спиной вперед в здание, проломленные стены становятся целыми, а обезумевший тигр заходит назад в окровавленную клетку.

Одну из ролей в клипе исполняет актер Данила Калябин (сериалы "Улицы разбитых фонарей" и "Морские дьяволы") и актриса Юлия Топольницкая (клип "Ленинграда" под названием "Экспонат"), пишет M24.