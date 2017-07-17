«Ленинграда» покидает еще одна солистка

"Да, я больше не пою в "Ленинграде". У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем за ваши добрые слова, волнения и поддержку", — написала певица в своем Instagram.

Публикация от Vasilisa Starshova (@vasilisastarshova) Июл 15 2017 в 4:09 PDT

В прошлом месяце Старшова предупредила поклонников, что пропустит несколько выступлений группы из-за болезни. Ее не было и на юбилейном концерте "Ленинграда" 13 июля, пишет РИА Новости.

Василиса Старшова пела в группе чуть больше года. Она заменила бывшую солистку Алису Вокс, которая решила заняться сольной карьерой. При этом в "Ленинграде" настаивали, что Вокс уволил сам Сергей Шнуров.