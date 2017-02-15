Лепс начал сотрудничество с Агаларовым

Среди ближайших - музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, юбилейные концерты Григория Лепса и музыкальный фестиваль «Рождество» в Крокус Сити Холле и многие другие.

Список артистов, принимающих участие в мероприятиях, будет расширяться благодаря опыту и усилиям Григория Лепса и Эмина Агаларова.



Григорий Лепс и Эмин Агаларов

Поддержку в продвижении проектов также обеспечат медиаресурсы, которые находятся в управлении группы компаний «Крокус»: музыкальный телеканал «Жара», канал «Crocus TV», телеканал «Твой Дом», ежемесячная газета Time To Eat и другие медиа-площадки и каналы коммуникации, используемые компанией.

Кроме того, в ближайшем будущем рынок ждёт большая новость об уникальном совместном проекте, о котором артисты обещают рассказать позднее.

Сейчас команда «Крокус Сити Холла» активно готовится к юбилейным концертам Григория Лепса, которые пройдут без изменений 16, 18, 22, 24 и 25 ноября 2017 года.

"Я искренне счастлив, что теперь мы с Эмином будем заниматься одним общим делом. Я счастлив, что дружу с этим человеком, общаюсь и получаю от этого общения по-настоящему огромное удовольствие. Я благодарен судьбе за то, что я знаю этого человека, знаю его семью. И уверен в том, что все у нас получится на самом высоком уровне”, - сообщил Григорий Лепс.

"Григорий Викторович по-настоящему мой близкий друг, впервые вместе мы делали фестиваль «Жара», который прошел с оглушительным успехом в Баку. Наверно, подошло время для нашей дружбы и бизнес отношений перейти на следующий уровень. О личных качествах могу сказать, что я больше всего ценю в людях умение дружить, - это качество в Григории Викторовиче присутствует с избытком. Считаю его своим близким другом, интересы дружбы у нас всегда будут идти впереди бизнеса, поэтому бизнес, уверен, у нас легко сложится", - рассказал Эмин Агаларов.

Напомним, на днях стало известно, что от Григория Лепса ушла команда, много лет работавшая с певцом и создавшая в партнёрстве с ним продюсерский центр PC LEPS.