Linkin Park показал последнее шоу с погибшим солистом

Выпуск Carpool Karaoke набрал к настоящему времени почти 5 млн просмотров.

Ролик был снят за шесть дней до самоубийства музыканта. Беннингтон скончался 20 июля 2017 года.

В «автомобильном караоке» фронтмен Linkin Park и другие участники группы беседуют и шутят с ведущим, актером Кеном Жонгом, а также исполняют свои и чужие хиты.

Видео опубликовано с разрешения родственников Беннингтона и его коллег по Linkin Park.

Ранее сообщалось, что семья лидера Linkin Park решит судьбу «автомобильного караоке» с его участием.

На данный момент Linkin Park вернулись к работе после смерти Беннингтона.