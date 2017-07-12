Loboda выложила видео со съемок «Случайной»

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Loboda показала вырезанные сцены нашумевшей видеоработы «Случайная».

Спустя три недели после премьеры клипа, новое видео Светланы Лободы посмотрели свыше десяти миллионов поклонников певицы.

По иронии судьбы, реальная история, произошедшая с певицей незадолго до съемок и ставшая в итоге лейтмотивом клипа, повторилась на съемочной площадке. Помимо инцидента с Rolls-Royce Phantom, цена которого могла покрыть расходы на создание более 20-ти видеоработ, среди массовки оказались настоящие охотники за сенсациями.

«Спустя пару дней в интернет полезли фотографии со съемочной площадки, и мы поняли, что у некоторых ребят из массовки в руках были действительно камеры, а не муляжи», - рассказывает режиссер и продюсер Natella Krapivina.

Однако самая большая трудность, с которой пришлось столкнуться съемочной группе, весьма банальна – плотный гастрольный график артистки. Из-за чего рабочий процесс пришлось сократить до одних суток.

«По задумке нам нужно было минимум два дня, а по факту имели только один. Но когда я смотрю результат, понимаю, что все было не зря. Ведь таким уровнем адреналина, который присутствовал в каждом из членов команды - пропитан весь клип. Ты смотришь его как кино, как настоящую драму», - делится своими впечатлениями Loboda.

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