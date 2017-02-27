Мацуев, Башмет и сумрак: закрытие фестиваля Башмета в Сочи

На гала-концерте закрытия фестиваля впервые были исполнены Концерт для альта с оркестром японского композитора Ацухико Гондаи (он приехал на фестиваль и работал в жюри конкурса молодых композиторов) и снова Концерт для альта с оркестром Кузьмы Бодрова. Все они, конечно, написаны для Юрия Башмета, - а дополнительной изюминкой стал тот факт, что Башмет играл их со своим Юношеским оркестром.



Юрий Башмет и дирижер Клаудио Ванделли

И тут стоит начать именно с оркестра, за создание которого на днях Башмет получил премию от Правительства РФ. Оркестр и удивил. Можно себе представить, что детский оркестр претерпевает всяческие смены состава, собирается вообще относительно редко. Но ожидать, что Юношеский оркестр будет играть почти четырехчасовую программу финального гала-концерта с очень непростой музыкой столь слаженно и чисто — это сюрприз.



Первый всероссийский юношеский оркестр

Некоторая несогласованность ощущалась только в стартовой Увертюре к опере «Сорока-воровка» Россини, а дальше оркестр словно включил второе дыхание — чистейший звук на всех произведениях без исключения. Смотря на детей, многим их которых нет и 16 лет, можно только удивляться скрупулезной работе педагогов оркестра и все освежающей руке дирижера Клаудио Ванделли.. Всероссийский юношеский оркестр — это теперь именно оркестр, боевая единица, слаженный и тонко отстроенный механизм.



Ацухико Гондаи, Юрий Башмет и Клаудио Ванделли

Теперь о премьерах. Акварельные пейзажи Ацухико Гондаи — мост между условно западной и условно восточной культурами. Он совершенно не пользуется какой-либо ориентальной экзотикой, концерт написан именно для стандартного европейского оркестра. При этом не ощутить колорит японской культуры решительно невозможно. Конечно, это те самые течения воды в реке и виды цветущей сакуры на фоне Фудзиямы, привычные по хокку и японским акварелям. Глубоко национальные архетипы Гондаи укутывает в актуальные формы подачи, тут и Стравинский вспоминается, и Скрябин. Для альта Башмета каких-либо особенно выигрышных соло не прописано, но музыка-то атмосферная…

Аналогичный концерт Кузьмы Бодрова, уже много написавшего для Башмета (да хоть «Севильский цирюльник» и «Не покидай свою планету» тут же на этом фестивале показаны) словно оправдывается за всю хитовость и 7/40, звучавшие тут ранее. Этот Бодров — сумрачный, расхристанный, дисгармоничный. И это даже не способ подачи, а стиль жизни. Башмет стоит на сцене тенью диавольского гения Гергиева, и пилит неровные интервалы. И получает удовольствие! Сложно объективно оценить первое исполнение, но на первом ухе слышится и свежесть, и дерзкость, но и некоторая вторичность композиции. Есть любопытные «расхристанности», которые интересно было бы услышать еще не раз. Но в целом это довольно тяжелое испытание для публики, которой немало ушло из зала именно на Бодрове.



Денис Мацуев

Спасителем и камертоном вечера стал Денис Мацуев с Рахманиновым и Паганини, «Рапсодия на тему Паганини». Мацуев приехал свежим, выспавшимся, и крайне оптимистичным, долго хвалил за кулисами Башмета за качественный подбор фестивальной программы. И Рапсодию сыграл виртуозно, без трюкачеств или силовой поддержки, сыграл точно, со вкусом и расстановкой. После такого Рахманинова все современные произведения в сет-листе концерта пришлось сравнивать с Рахманиновым, и далеко не все ее прошли....



Клаудио Ванделли и Вадим Репин

Скрипач Вадим Репин играл Бруха, концерт №1 для скрипки с оркестром, соль минорный. И Брух любим Башметом, и Репин не раз выступал блестяще на его фестивалях. А тут словно не задалось. Уже в первой части почувствовалась некоторая тяжесть, свинцовая тяжесть смычка. И далее Репин скорее боролся со скрипкой, заставлял ее функционировать, нежели трактовал Бруха. Конечно, придраться можно было разве к не совсем чистым ускорениям-виртуозностям, но скорее просто это был не день Репина. Так бывает и у самых великих.



Ави Авиталь

Еще один важный гость — Ави Авиталь (Израиль). Да-да, вот такая перенасыщенная программа случилась на закрытии фестиваля. Это самый известный в мире мастер академической мандолины. Он играл не самое очевидное - «6 миниатюр для мандолины и струнных» Сулхана Цинцадзе, бисовые номера по сути, включая обработку «Сулико». Человек-праздник Ави Авиталь безукоризненно интонировал, и снискал бурю заслуженных аплодисментов после практически каждой миниатюры.

А завершился юбилейный Зимний фестиваль искусств Башмета серенадой. Серенада La Grande была написана Александром Чайковским несколько лет назад специально для Юношеского оркестра, и сам Башмет впервые за вечер вышел дирижировать ею. Элегантные отсылки к серенадам Моцарта и Петра Ильича тут скорее реверанс самой эстетике, как если бы задаться целью скомпоновать некий условный Greatest Hits из лучших серенад мироздания, и чуть-чуть посмотреть на них из-за угла… Произведение эффектное, в меру глубокое, и прекрасно демонстрирующее возможности всех оркестровых групп. И тут Юношеский не подвел. Если к духовым еще можно было как-то придраться, то к струнным и ударным только цветы приносить. Что зрители и делали.

10-й фестиваль завершился. 11 тысяч зрителей, 3 концертных площадки, аншлаги на всех концертах. Приехали точно лучшие — музыка, театр, балет. Приехал даже гонконгский оркестр народных инструментов и сыграл вместе с «Солистами Москвы»! И сольно тоже сыграл. Мастер-классы, лекции, совещание директоров филармоний, видео-арт, развивающие программы для детей… Джаз-легенда Сандоваль... Фестиваль получился цельным и многогранным. Это жемчужина в пестром одеянии многочисленных сочинских фестивалей. И уже известно, что 11-й точно будет.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Клаудио Ванделли и Вадим Репин



Денис Мацуев



Денис Мацуев



Юрий Башмет, Кузьма Бодров и Клаудио Ванделли