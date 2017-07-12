Madonna назвала свою клинику в Малави именем дочери

Клиника названа в честь приемной дочери артистки Мерси Джеймс, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Институт детской хирургии и интенсивной терапии расположен в Блантайре – втором самом крупном городе Малави. Это первое подобное учреждение, построенное благотворительной организацией Мадонны Raising Malawi в стране.



Мадонна на открытии своей детской больницы в Малави

Певица воспитывает четырех усыновленных детей из Малави: сына Дэвида Банду, дочь Мерси Джеймс и близнецов Эстер и Стеллу Мвале. У нее также есть собственные дети – дочь Лурдес и сын Рокко.

«Многие дети и многие жизни будут спасены», – сказала на церемонии открытия Джеймс и поблагодарила мать.