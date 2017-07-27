Madonna получит компенсацию от DMG Media за «вторжение в личную жизнь»

Мадонна подала в суд на компанию DMG Media, ранее известную как Associated Newspapers, в связи с январской публикацией газеты Mail Online, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Би-би-си. В статье, которая появилась до официального удочерения близнецов, содержалась подробная информация об их именах, возрасте и расе. Там также сообщалось, что девочки находились в детском доме в Малави и рассматривается заявление об их удочерении Мадонной.

Адвокат певицы Дженни Афья сообщила, что статья, опубликованная во время процесса усыновления, могла "угрожать целостности и/или результатам процесса усыновления, которые могли бы иметь роковые последствия для девочек и могли бы изменить их жизнь". "Mail Online опубликовали это в то время, когда, как следовало оценить журналистам, у Мадонны не было возможности защитить девочек от вреда", — приводит телеканал слова адвоката.



Мадонна и ее приемные дочери

По словам адвоката, Мадонна подала в суд, поскольку в публикации были названы имена девочек до их удочерения, что угрожало их безопасности. По ее словам, издатель согласился выплатить Мадонне судебные издержки и компенсацию за нанесенный ущерб. Сумма компенсации не сообщается. Полученные деньги Мадонна собирается пожертвовать педиатрической хирургической больнице в Малави.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, певица не присутствовала в суде на слушании Высокого суда Лондона, которое проходило в четверг.