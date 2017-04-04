Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта

Решение Андрея Макаревича не отменять выступление с программой "Идиш Джаз" в Санкт-Петербургской Филармонии в день, когда погибло более 10 человек, вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Спустя какое-то время музыкант прояснил свое решение на странице в соцсети.



Андрей Макаревич

"По поводу нашего сегодняшнего концерта в Питере в сети было много вони (сам не читаю, мне рассказали) Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш джаз" в себе не несет. И главное: сегодня по большому счету, как это ни печально, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, ибо атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен."