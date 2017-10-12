Макаревич соединил стихи, графику и песни в новой книге

"Почему такая книжка? Во-первых, потому что то, что я пишу, сочиняю и рисую, в моём ощущении связано между собой, хотя это ни в коем случае не иллюстрации к стихам и песням – просто мысли и чувства одного человека, изложенные разными средствами. Во-вторых — за сорок восемь лет существования "Машины времени" мы ни разу не издавали ноты наших песен, и меня за это часто упрекали. И вообще — я люблю книги, которые приятно держать в руках. А "рукотворность", надеюсь, придаёт нашей затее тепла и ценности", - говорит о книге автор.

Подарочное издание состоит из двух томов, вложенных в подарочную коробку. Первый том "Стихи. Графика" — рисунки и написанные от руки стихотворения разных лет. Второй том "Песни" — 80 нотных изложений и текстов избранных песен "Машины времени". Книга вышла в издательстве Сorpus.