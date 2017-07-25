МакSим приняли за бездомную

По задумке режиссера Вадима Шатрова, исполнительница и ее спутник изображают счастливых влюбленных, которым хорошо вместе в любой ситуации – независимо от того, кто они и где находятся.

"По сценарию я и главный актер Алексей Расчетов играем семь образов, среди которых есть и совсем неожиданные. В одной из сцен нам пришлось переодеться в настоящих бродяг, которые бредут по железнодорожным путям и дерутся какими-то невероятно огромными мешками", – рассказала МакSим.



Макsим и Алексей Расчетов

Ради роли нищенки артистке пришлось измениться до неузнаваемости и позволить гримеру измазать ее лицо чем-то темным. "Хоть я и попросила не сильно меня закрашивать – это все-таки в первую очередь клип, а не полнометражная картина, не обошлось и без забавных эпизодов. По завершении этой сцены мы с Алексеем присели прямо на дороге отдохнуть и перекусить, а съемочная группа решила сфотографировать нас на память на мобильные телефоны. Мимо проходила женщина, которая заступилась за нас, и начала ругаться на нашу команду за то, что те издеваются над бездомными. Пришлось долго объяснять женщине, что это съемочный процесс и все в порядке", – со смехом вспоминает певица.

За один съемочный день режиссер отснял семь разных локаций, среди которых: скалы, Подмосковная деревушка, железнодорожная станция, Библиотека имени Боголюбова и Московское метро.

Видеоклип выйдет в первой половине августа.