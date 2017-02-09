Масштабы воровства в РАО даже не удается подсчитать

В расширенном заседании Авторского Совета (Совет), проходившего 8 февраля 2017 года в головном офисе РАО на Большой Бронной, приняли участие: генеральный директор РАО Максим Дмитриев, народный артист РФ, президент Авторского Совета РАО Игорь Бутман, народный артист РФ, поэт Илья Резник, народный артист РФ, композитор Александр Чайковский, народный артист РФ, музыкант Анатолий Кролл, народный артист РФ, музыкант Даниил Крамер, народный артист РФ, композитор Алексей Рыбников, заслуженный артист РФ, композитор Владимир Пресняков-старший, поэт Александр Вулых, актёр и режиссер Никита Высоцкий, продюсер Владимир Шурочкин, поэт Дмитрий Дарин, музыковед Всеволод Задерацкий, композитор Евгений Кобылянский, актер Ара Бабаджанян, генеральный директор ООО «Юниверсал Мьюзик Паблишинг» Дмитрий Коннов, генеральный директор АО «Юнайтед Мьюзик Групп» Виктория Кончакова, генеральный директор ООО «Национальное музыкальное издательство» Дмитрий Майко, генеральный директор ООО «Студия Союз» Александр Бочков, генеральный директор ООО «Мазай Коммуникейшенс» Андрей Чеснов.

В том числе в работе заседания приняли участие члены предыдущего состава Авторского Совета РАО: поэт Алесандр Шаганов, композитор Владимир Матецкий, президент Филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский, театральный художник Виктор Вольский, композиторы Олег Иванов, Олег Галахов, Рашид Калимуллин.

- Да, безусловно, смена руководства – это всегда достаточно болезненный процесс для любой организации, и понятно, что для РАО это особенно чувствительный момент. Сейчас перед руководством Общества стоит задача сделать все возможное, чтобы те недовольства, которые высказывались на протяжении довольно длительного времени, были ликвидированы. Это сложная задача, – сказал композитор Владимир Матецкий. – Я вижу целесообразность в объединении усилий членов РАО и убежден, что многое будет зависеть от того, насколько эффективны будут наши совместные решения. Я долго состоял в Авторском Совете РАО, поэтому как никто знаю, какая это ответственность – защищать и отстаивать интересы тысяч авторов.

На заседании участникам были представлены следующие доклады: предварительное заключение аудиторской компании ФБК Grant Thornton по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности РАО, предварительное заключение внутреннего аудита о применяемых РАО методиках распределения авторского вознаграждения‎ и фактических сведениях распределения авторского вознаграждения по статистическим данным, доклад о неучтенных в системе распределения РАО отчетах пользователей.

Одной из ключевых тем обсуждения стали предварительные итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности РАО за 2016 год.

Члены Авторского Совета напомнили, что уже при первичном ознакомлении с внутренней документацией Общества удалось выявить ряд «болевых точек», существовавших в его работе, и первые итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности РАО только подтвердили опасения.

- В настоящее время аудиторской компанией ФБК проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности РАО за 2014–2016 годы. Подробный отчет будет представлен на Конференции в апреле, тем не менее уже сейчас приходится констатировать, что в ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, включая перечисление средств по фиктивным основаниям и завышение расходов, – отметил генеральный директор РАО Максим Дмитриев. – Причем наибольший объем таких платежей отмечается во втором полугодии 2016 года.

Так, в 2016 году на счета РАО поступило 4 млрд 683 млн рублей, из них на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации было направлено 1 млрд 557 млн рублей. На сегодняшний день из общей суммы платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью РАО, были исследованы платежи на сумму 295 млн рублей. Признаки фиктивности выявлены в отношении платежей на сумму 228 млн рублей, то есть более, чем в 75% случаев.

Следует отметить, что план расходов РАО на 2016 год не содержит никакой детализации, что давало возможность должностным лицам по своему усмотрению совершать те или иные необоснованные расходы.

Также был отмечен и тот факт, что по результатам деятельности РАО по состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имело накопленный убыток в размере более 940 тыс. рублей. Данная сумма сложилась из убытка по коммерческой деятельности, связанного с потерями по операциям купли-продажи валюты и формированием невозвратных долгов контрагентов, а также из-за превышения расходов на содержание аппарата управления Общества. К концу 2015 года средний ежегодный убыток РАО составлял 200 млн рублей.

- Таким образом уже на конец 2015 года РАО имело невыполнимое обязательство перед авторами на общую сумму 2,8 млрд руб. Очевидно, что на конец 2016 года ситуация стала только хуже. В ближайшее время мы получим окончательные итоги аудита и сможем сделать выводы и сформировать предложения по оздоровлению нашей организации, – добавил г-н Дмитриев.

Участники заседания обозначили, что выявленные нарушения также послужат основанием для подачи дополнительных исковых заявлений в отношении лиц, которые необоснованно получали авторское вознаграждение, а также по хозяйственным договорам, имеющим признаки фиктивности.

Отдельное внимание собравшиеся уделили обсуждению вопроса распределения авторского вознаграждения в РАО.

- В целом в РАО процесс распределения авторского вознаграждения был автоматизированным, но сразу оговоримся, что при этом использовались две различные системы, никак не интегрированные между собой, – отметил генеральный директор «Юниверсал Мьюзик Паблишинг» Дмитрий Коннов, – это вынуждало сотрудников вручную обрабатывать некоторые данные, что само по себе несет большой риск неточности или совершения неподконтрольных действий.

Помимо того, что существовали погрешности в механике обработки информации, было установлено, что к документам – отчетам о вознаграждении применялась определенная «цензура». Так, например, даже исправно предоставляемые телерадиокомпаниями отчеты подвергались этой самой цензуре – во внимание принимались только отчеты радиостанций на сумму более 100 тыс. рублей и отчеты телеканалов на сумму более 500 тыс. рублей в квартал.

В месяц в систему вводилось не более 100 отчетов. Более того, в ходе проверки удалось обнаружить складированными в шкафах более 13 тысяч не введенных в систему распределения РАО отчетов пользователей, поступивших из различных филиалов РАО за 2016 год, на общую сумму более 200 миллионов рублей. Это лишь один из примеров нарушения процесса работы с информацией, что безусловно в последующем влияло на то вознаграждение, которое получали в итоге авторы.

- Следует отдельно остановиться на распределении по так называемому «рейтингу». По факту «рейтинг» предоставлялся руководством организации как некая аксиома – кому и сколько должно быть выплачено, – прокомментировал президент Авторского Совета РАО Игорь Бутман, – как в этот рейтинг попали те или иные лица и по какому принципу проходила выборка – вся эта механика доподлинно остается неизвестной и ни в каких документах не отражается и не регламентируется. Распределение по «рейтингу» – самая странная и самая непрозрачная часть деятельности РАО.

Так, в 2016 году по сведениям бухгалтерии и управления распределения вознаграждения сумма распределенного по «рейтингу» авторского вознаграждения составила 1,3 миллиарда рублей.

Из этой суммы, около 862 миллионов рублей, т.е. более 65%, было начислено группе правообладателей в составе 44 физических лиц – индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно на эту группу правообладателей начислялось от 50 до 90% общей суммы вознаграждения, распределяемого по «рейтингу».

При этом большинство из этих физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы лишь в 2016 году. В состав принадлежащих им каталогов в большинстве случаев входит только инструментальная музыка, в редких случаях встречаются произведения с текстом и музыкой.

Практически все вышеперечисленные правообладатели пересекаются между собой тем или иным образом: одинаковые фамилии, адреса проживания, дублирование одних и тех же фамилий реальных авторов в разных договорах. В значительном числе случаев информацию по изначальным авторам произведений в открытых источниках найти не удалось.

- Для сравнения – выплаты за использование произведений из каталогов 44 индивидуальных предпринимателей в среднем где-то в 130 раз превышают выплаты за использование произведений действительно популярных авторов. Очевидно, что система распределения РАО в значительной степени требует изменений, и на ближайшем заседании Совета мы планируем обсудить и принять новое положение о распределении и выплате авторского вознаграждения, – отметил вице-президент Авторского Совета РАО Алексей Рыбников.

Помимо вышеперечисленных тем, собравшиеся обсудили сложившуюся ситуацию по сборам авторского вознаграждения с телерадиокомпаний.

В частности, было установлено, что сбор авторского вознаграждения с телерадиокомпаний осуществляется РАО на основании фиксированных ставок, утвержденных Авторским Советом еще в 2012–2013 годах. Участники добавили, что в целом эти ставки отвечают необходимым требованиям, тем не менее необходима их определенная корректировка и приведение к современным реалиям.

В настоящее время заключение лицензионных договоров по фиксированным ставкам приостановлено. Поставлена задача, в тех случаях, когда РАО не подписаны договоры с пользователями, перепроверить размер фиксированных ставок на предмет соответствия размеру вознаграждения, рассчитанному по стандартным ставкам.

В завершение заседания участники обсудили предстоящую внеочередную Конференцию, которая назначена на 28 апреля 2017 года. Было принято решение, что необходимо организовать работу по приему заявлений членов РАО о желании баллотироваться в качестве кандидата в состав Авторского Совета РАО и в течение февраля 2017 года подготовить предложения по формированию Наблюдательного совета Общества.