«Мельница» готовит винил «Альхимейра»

«Это громадная, ценная коробка, в которой будет три винила. Поскольку, понятное дело, виниловая дорожка имеет определенную длительность и на нее невозможно «впихнуть невпихуемое», материал двух альбомов поместился на три пластинки. И это очень круто, потому что стала видна взаимосвязь между ними, стало видно насколько, допустим, звук шуршащей пластинки между «Дредноутом» и «Бесом джиги» перетекает друг в друга. И все картинки друг с другом связались и сплелись. Получилось очень красиво», - рассказала НСН артистка.

Релиз тройного винила «Мельницы» «Альхимейра» запланирован на 3 сентября и эта дата выбрана не случайно. Дело в том, что 3 сентября у Хелависы день рождения.