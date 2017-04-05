МИД Украины ответит на угрозы бойкотировать «Евровидение»

"Отреагирует Министерство иностранных дел. Мы действуем в рамках украинского законодательства. К Евровидению Украина готовится очень интенсивно. Я понимаю, что, возможно, россияне хотели бы нас каким-то образом дестабилизировать в этом вопросе. Они же понимают, что человек, которого они избрали, по национальному законодательству Украины не может въехать в Украину, поэтому так отреагировала и Служба безопасности Украины, это в их компетенции. Но подчеркиваю, что мы полностью готовимся, а все остальные вопросы будут решаться", - сказал УНИАН Гройсман.

На уточняющий вопрос, когда будет реакция МИД, глава правительства сказал: "Я думаю, в ближайшие дни".