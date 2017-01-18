Михаил Гуцериев купил пакет музыкальных ТВ-каналов Bridge

Этот бизнес планируется развивать в связке с радиостанцией "Русский хит", принадлежащей господину Гуцериеву и нескольким поп-исполнителям и продюсерам. Прежние основные владельцы Bridge Media глава Российского авторского общества Максим Дмитриев и учредитель канала Russian Travel Guide Федор Стрижков сохранят миноритарную долю, но сосредоточатся на других проектах.

ООО "Чайка Медиа Груп" Михаила Гуцериева приобрело 75% в группе компаний Bridge Media, управляющей музыкальными телеканалами, следует из данных Kartoteka.ru. В нее входят ООО "Шансонг", ООО "Русонг", ООО "Он-Медиа" и ООО "Дэнж ТВ", владеющие лицензиями на каналы Bridge TV, Bridge TV Classic, Rusong TV, Bridge TV Dance и Bridge HD. Представитель господина Гуцериева подтвердил "Ъ" факт покупки, уточнив, что каналами продолжит управлять команда совладельцев Bridge Media Максима Дмитриева и Федора Стрижкова, доля которых сократилась до 25%. Господин Дмитриев добавил, что передает свою долю в Bridge Media в доверительное управление в формате слепого траста, чтобы исключить конфликт интересов с Российским авторским обществом (РАО), которое возглавляет.

Телеканалы станут частью медиапроекта, который Михаил Гуцериев развивает вместе со звездами российской поп-музыки, говорит его представитель. Как сообщал ранее "Коммерсантъ", артисты и продюсеры Дима Билан, Николай Басков, Виктор Дробыш, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Яна Рудковская и Валерия Перфилова получили 40% радиостанции "Русский хит" господина Гуцериева, недавно запущенной на частоте "Столицы FM". Один из телеканалов также планируется переименовать в "Русский хит", говорит представитель бизнесмена.

Ранее на Bridge Media претендовал другой покупатель. Еще в конце 2014 года продюсер Владимир Киселев в письме президенту Владимиру Путину называл каналы Bridge Media в качестве одной из возможных частей патриотического медиахолдинга на базе активов "Русской медиагруппы" (РМГ).

Контроль в РМГ господин Киселев приобрел, но сделка с Bridge Media так и не состоялась.

Вместо этого в августе 2015 года владельцами Bridge Media стали Максим Дмитриев и учредитель телеканала Russian Travel Guide Федор Стрижков. Собеседник "Ъ" на медиарынке говорит, что в ходе той сделки Bridge Media оценивалась в $4 млн. С тех пор стоимость бизнеса, скорее всего, выросла, предполагает он. Кроме того, сейчас оба совладельца группы развивают более крупные проекты, а именно РАО и Russian Travel Guide, объясняет собеседник. По данным Kartoteka.ru, прежде крупнейшим участником в компаниях холдинга был Валерий Кушников, который до 2014 года возглавлял гостиничный комплекс "Югорская долина" в ХМАО. Еще одним совладельцем был бывший первый вице-губернатор Тюменской области Павел Митрофанов.

Все каналы Bridge Media прибыльны, говорит представитель господина Гуцериева. По данным Kartoteka.ru, совокупная выручка четырех приобретенных компаний составила около 85,5 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб. На сайте Bridge Media утверждается, что совокупная ежемесячная аудитория каналов превышает 40 млн зрителей. По данным Mediascope, наиболее популярен во втором полугодии 2016 года был Rusong TV с долей 0,03% по аудитории 4+ в России.

В эфире Rusong TV транслируются в основном клипы российских поп-исполнителей. Михаил Гуцериев сам пишет песни для многих из них. Он начал активно заниматься медиабизнесом в 2012 году, приобретя у бизнесмена Александра Лебедева частоты для запуска радио "Восток FM" и "Весна FM". Вместе со "Столицей FM" они образовали медиахолдинг "Изюм". Структурам господина Гуцериева также принадлежит холдинг Krutoy Media, выкупленный у Игоря Крутого и управляющий "Радио Дача", Love Radio и "Такси FM". Среди других активов бизнесмена — радио "Шансон" и "Говорит Москва".