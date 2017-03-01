Милонов призвал Эрнста бойкотировать «Евровидение-2017»

Об этом говорится в письме парламентария, передает РИА Новости.

В своем обращении Милонов пишет, что Киев проводит "вопиющую антироссийскую и русофобскую политику". По словам депутата, в местных СМИ и украинском сегменте интернета "развернута настоящая вакханалия", а в самой стране "поднимает голову неонацизм". "В то же время, на Донбассе не утихает кровопролитная гражданская война — в то время, пока "золотая" киевская молодежь, дети министров и депутатов Верховной рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах и поселках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты", — говорится в письме.

Парламентарий напомнил также, что российские мужчины не могут свободно посещать Украину, бизнес подвергается "дискриминационным притеснениям", а спецслужбы неоднократно пытались организовать диверсии в Крыму.

"Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами", — отметил Милонов, призвав Эрнста проявить "патриотизм и гражданскую бдительность".

Депутат призвал Эрнста не отправлять российских артистов на "Евровидение-2017" и отказаться от трансляции конкурса.

Ранее Филипп Киркоров призвал Россию не участвовать в «Евровидении 2017».