Митя Фомин нашел любовь в Сочи

«Найти и не терять», - еще один завет для всех от Мити Фомина, у которого что ни песня – то новый афоризм и руководство к действию. Искать артист предлагает, конечно, любовь! И с этой целью отправляется на съемки нового видео в Сочи.



Митя Фомин на съемках клипа

Процесс поиска проходит под руководством режиссера Александра Филатовича, который ранее неоднократно работал с известными российскими и украинскими артистами. «Мне понравилось, что у Саши есть свое видение реальности, цвета, композиции, - признается Митя, - и хотя это был наш первый опыт совместной работы, мы нашли общий язык».

Главной героиней стала телеведущая и актриса Анастасия Барашкова. Именно эту белокурую красотку Митя отчаянно пытается не потерять на протяжении трех с половиной минут видеоклипа. Настя готовится к актерскому дебюту сразу в нескольких фильмах, вскоре состоится премьера комедии «Будь моим продюсером», в которой она сыграла главную роль. Ее партнером по съемочной площадке в фильме стал известный актер Владимир Сычев.

Выбор локации для съемок Митя Фомин объясняет просто: в Сочи в это время прекрасная погода, а Олимпийский парк, которому невозможно отказать в величии и оригинальности, до сих пор в кадре появлялся редко. «Здесь красиво, грандиозно, масштабно и не похоже ни на что другое, - рассказывает Митя. – К тому же море, романтика! Наш клип может стать мотивацией для всех, кто в Сочи еще не был. Здесь стоит побывать, увидеть черное море, рассветы, закаты. Так что отдыхайте, тратьте здесь рубли и главное, влюбляйтесь!»

Премьера нового видео Мити Фомина на телевидении состоялась в Международный день счастья: «Я всегда говорю, что счастье в том, чтобы быть кому-то нужным. И герои нашего нового видео это в очередной раз доказывают», - заключает Митя.

Авторы песни "Найти и не терять": Николай Ростов (музыка), Виктория Ростова (слова).