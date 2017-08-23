Митя Фомин признался в маниакальной страсти

Как признается сам Фомин, он давно хотел сыграть какого-нибудь мерзавца.

По сюжету герой заинтересовывается девушкой и начинает ее преследовать. Сталкивается с ней как прохожий на улице, переодевается в бариста, чтобы угостить ее кофе, перевоплощается в садовника, чтобы быть рядом, когда она занимается йогой в парке, в роли охранником следит за ней в клубе. В развязке видео эта маниакальная страсть приводит к неожиданным последствиям.

«Это мини-психологический триллер, - рассказывает Митя, - с маньяком, жертвой, фетишизмом и всеми вытекающими. Впервые в жизни мне пришлось связывать девушку скотчем. Неприятно занятие, не оставляющее жертве выбора! Спасибо нашей актрисе Татьяне Карматковой, которая великолепно отыграла эту сцeну, и агентству Ксении Бордо, которое помогало в организации съемок. Это история непреодолимой страсти и вожделения объекта симпатии. Тот случай, когда чувства не дают оставить ее ни на секунду и заставляют совершать безумные поступки».

Митя признается, что давно мечтал о подобной отрицательной роли. Кстати, осенью у артиста дебют в театре – Фомин играет роль младшего сына в еврейской семье в ироничной антрепризной постановке Алексея Ожогина «Семейка Фани» с актерами Московского Современного Художественного Театра. Премьера спектакля 2 ноября в театриуме «На Серпуховке».