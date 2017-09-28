Митя Фомин стал соучастником побега

А в это время неподалеку разворачивается драматическая история побега, который организовывает маленькая девочка и соучастником которого артист в итоге становится.

- Это видео о том, что если ты стал взрослым – это не повод перестать верить в чудеса, - рассказывает Митя Фомин. – Юная Кристина, которая по сюжету не раздумывая бросается на выручку длинноногому существу и помогает ему сбежать, как раз олицетворяет собой тот потенциал, который есть в каждом человеке и который способен творить чудеса. Однако, взрослые часто забывают об этой силе, предают свои же мечты. Они теряют то ощущение ребячества и дерзости, которое было с ними в детстве. В результате им не хватает смелости, чтобы что-то изменить в своей жизни. «Журавлик» - это символичная история о том, как взрослеют люди.

Помимо истории взрослеющего человека в новом видео артиста – парящий над скалами испанский город Ронда, знойные и ветреные пустыни Андалуссии, а также живописный порт популярного испанского курорта Марбелья.