Молдавию на «Евровидении 2017» представит SunStroke Project

В финале национального отбора в феврале 2017 группа Sunstroke Project была выбрана представителем Молдовы на «Евровидении 2017» в Киеве с песней «Hey, Mamma!».



Sunstroke Project

Sunstroke Project - симбиоз скрипки, саксофона, вокала и танцевальной музыки. Создан коллектив в 2008 году, но в сегодняшнем основном составе работает с ноября 2009 года.

В 2010 году SunStroke Project совместно с Оля Тира представляли Молдову на «Eurovision 2010» вошли в финал и заняли 22 место. Саксофонист коллектива Сергей Степанов, благодаря экстравагантной внешности и эксцентричным движениям на сцене получил известность в сети под псевдонимом Epic Sax Guy, одновременно став мировым мемом. На YouTube его 10-ти часовое видео соло на саксофоне на сегодняшний день достигло 27000000 просмотров.