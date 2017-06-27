«Мумий Тролль» разыгрывает пригласительные на фестиваль V-ROX

Условия розыгрыша простые: Нужно подписаться на страницы @vroxfestival и @s7airlines в социальных сетях, выложить на своей странице видео длиной не более 1 минуты с рассказом о том, почему ты хочешь полететь на V-ROX, поставить хештеги #vrox, #полетелинаvrox, #s7airlines и #s7priority .



Илья Лагутенко

5 счастливчиков получат приглашение на двоих на фестиваль V-ROX: перелет во Владивосток и обратно, проживание, а также полный доступ на все площадки фестиваля в течение 3-х дней.

Еще 7 победителей получат сертификаты на 10 000 миль S7 Priority для своих будущих путешествий.