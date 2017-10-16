«Мумий Тролль» выпустил винил «Морская»

Первые пластинки в ограниченном количестве поступят в свободную продажу в Мумий Тролль Music Bar в понедельник, 16 октября. Это будет настоящий подарок фанатам на день рождения группы Мумий Тролль и Ильи Лагутенко. Этот винил является уникальной, юбилейной версией, выпущенной к 20-летию альбома, который вышел в 1997 на кассетах и компакт-дисках.

Для новой версии пластинки был сделан специальный «прямой винил ремастеринг с оригинальной мастер ленты». Процесс был выполнен в студии Bernie Grundman Mastering (Лос-Анджелес) с ленты, записанной в 1996 году на Alaska Studios в Лондоне. Пластинка отпечатана лимитированным тиражом на 180-граммовом виниле в Германии. Изменения также внесены в оформление конверта пластинки.

С 16 октября юбилейные винилы можно будет успеть первыми приобрести в Мумий Тролль Music Bar в Москве, а вскоре пластинки будут доступны для заказа и в другие регионы.