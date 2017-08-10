«Мумий Тролль» выпустит новый альбом зимой

Об этом в интервью ТАСС сообщил лидер коллектива Илья Лагутенко.

"Альбом записан, но сейчас у меня не хватает ни времени, ни сил для того, чтобы подготовить его издание. Как только закончим фестивальный сезон займемся непосредственно подготовкой выпуска альбома. Думаю, что выйдет зимой", - сказал Лагутенко.



Мумий Тролль

"СеверозападХВосток" станет 13-м студийным альбомом группы.

Музыкант отметил, что поклонники уже увидели клипы на песни "Не помню зачем" и "Отв. за Романтику". "Будет еще как минимум пара видеоклипов", - пообещал он.