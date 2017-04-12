Музыка Великого поста

В последние 25 постсоветских лет непрерывно сменяющаяся череда концепций общественного развития, коммерциализации различных сфер жизни весьма заметно и устойчиво сказываются на музыкальных предпочтениях людей, репертуаре театров и филармонических площадок. Но вместе с новыми веяниями также идет процесс обогащения современного искусства элементами традиционной культуры, возврат к корням, истокам. Традиционная культура в свою очередь никогда не мыслилась без духовной музыки, наполнявшей многочисленные православные храмы и монастыри. До начала XX века духовной музыке в концертных залах отводился даже свой собственный временной интервал — Великий пост. На Руси к встрече Светлого Христова Воскресения готовились очень тщательно. В ожидании праздника Пасхи, в продолжение всего Великого поста были закрыты увеселительные заведения, отменены гуляния и развлечения. Самым распространенным способом поддержать силы постящихся был Великопостный концерт. Саму идею таких концертов предложил еще в конце XVIII-го века Алексей Львов, директор Придворной певческой Капеллы в Петербурге и автор императорского гимна “Боже, царя храни”.

Выбор площадки для выступления был неслучайным. Музыка и архитектура неизбежно соседствуют в православном храме. Концерт был задуман в форме просветительской беседы: полумрак в зале и стихи русских поэтов, которые читала профессор, музыковед Елена Зайцева, создавали особый настрой и готовили слушателей к восприятию тех или иных сочинений богослужебного ряда. Если под некоторые пасхальные песнопения хочется пуститься в пляс, то музыка великопостного периода совсем иная, она решительно готовит к молитве.

Концептуально концерт был выстроен в хронологическом порядке недель Великого поста. На службе в храме невозможно было бы услышать одновременно все песнопения, прозвучавшие в этот вечер. В большинстве исполненных сочинений помимо молитвенно-покаянного контекста прослеживается исторический библейский или евангельский сюжет. Зал был полон, однако поражал своей тишиной и вниманием. Публике, правда, не удалось сдержать аплодисменты, неуместные на концертах литургической тематики, — все-таки на дворе XXI век! Соединенный конструктивно с фойе Большой зал Дома архитектора, не будучи абсолютно замкнутым, не позволял звуку возвращаться обратно, что создавало немалые трудности исполнителям. Им приходилось использовать весь арсенал вокальных навыков. Несмотря на проблемную акустику, Хору Новоспасского монастыря удавалось быть и громогласным в кульминациях, и нежным в лирических композициях. Артистизм художественного руководителя Станислава Попова неизменно передавался как хористам, так и слушателям. Его волевая дирижерская манера, надо сказать, как нельзя лучше подходит для русского мужского хора. В одном из своих интервью Станислав Попов признавался, что привык не столько отдавать эмоции, сколько получать необходимый отклик от слушателей.

В концерте прозвучали как полюбившиеся многим “Покаяния” Артемия Веделя, “На реках Вавилонских” Василия Крупицкого, так и непростые технически и потому редко исполняемые за богослужениями в храмах “Не рыдай Мене, Мати” Фёдора Иванова, “Прежде шести дней бытия Пасхи“ Михаила Шорина, “Взбранный Воеводо” Николая Озерова. Одной из драматических вершин концертной программы стало исполнение хоровой фрески Житникова “Суд над Христом” с участием ярких солистов хора — лауреата международных конкурсов Константина Бойко и Тараса Тарасова. Тарас Тарасов — обладатель красивого, чистого и ровного по диапазону лирического тенора, Константин Бойко — бас фактурного и насыщенного звучания.

Достаточно нетривиально был обыгран финал концерта. В заключение программы Хор Новоспасского монастыря исполнил тропарь Пасхи на музыку Александра Кастальского, как бы приоткрывая завесу грядущего главного христианского праздника. Именно в пасхальные дни состоятся концерты коллектива в Твери и Москве.

Для возвышенного исполнения великопостных песнопений необходима высокая культура хорового исполнительства, которой, несомненно, обладает Хор Новоспасского монастыря. Ее важнейшее качество — восприимчивая, интуитивная деликатность, в которой можно узреть ту грань смирения, столь нужную в общении человека с Богом. Благодаря этому кроткому, проникновенному и высокохудожественному исполнению у слушателя рождается особое отношение к молитве, высший смысл которой заключается не только в том, чтобы направить свое обращение к Господу, но и услышать Его ответ в своем сердце.

Олесь СТОРОЖЕВ