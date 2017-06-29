Музыкальную жизнь Таллина 70-х годов покажут в фотографиях

28 июня в Галерее Классической Фотографии открылась персональная выставка эстонского фотографа Тыну Таливеэ ROCK.EE. Экспозицию составят более полусотни фоторабот, рассказывающих о музыкальной жизни Таллина 1970-х годов, когда город стал местом сосредоточения будущих легенд русского рока.

Чёрно-белые атмосферные снимки погружают зрителя в главные события рок-жизни столицы Эстонии с 70-х годов и до 1990 года. На фотографиях запечатлены фестивали популярной музыки, проходившие в 1976 и 1977 годах в Таллинском политехническом институте, в которых участвовали коллективы со всего СССР. Целая серия работ посвящена крупнейшему событию советской рок-культуры – фестивалю Rock Summer 1988.

Главными героями фотографий Тыну Таливеэ являются незаурядные группы и исполнители, внесшие весомый вклад в развитие отечественного рока. Алексей Козлов и его легендарный ансамбль «Арсенал», пионер хард-рока и хэви-метала в СССР и Эстонии «железный человек» Гуннар Грапс, Рейн Раннап и знаменитая в те годы группа Ruja – портреты этих и многих других музыкантов помогают вспомнить о феномене советской рок-музыки – явлении, неотделимом от понятий «бунтарский дух» и «свобода самовыражения».

Выставка не претендует на упоминание всех имен и событий эстонского рока, она является лишь небольшим отражением того, что происходило в этом музыкальном направлении в Эстонии в течение двух десятилетий. В тоже время зафиксированные на плёнку концерты и выступления советских рок-музыкантов можно по праву считать уникальным историческим материалом о музыкальной культуре последнего двадцатилетия существования СССР.

Выставка ROCK.EE в Галерее Классической Фотографии будет доступна для посетителей до 30 июля 2017 года.