Музыканты Linkin Park обвинили в смерти Беннингтона его «демонов»

Обращение к погибшему фронтмену опубликовано на сайте коллектива, передает РИА Новости.

"Дорогой Честер. Мы скорбим. Нас все еще накрывает волна горя и отрицания, пока мы пытаемся осознать произошедшее. Ты изменил столько жизней, пожалуй, даже больше, чем мог себе представить", — говорится в заявлении.

Участники группы отметили, что Беннингтон отчаянно боролся со своими "демонами", которые преследовали его с самого начала и послужили причиной его смерти.



Честер Беннингтон

Фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант покончил с собой, ему был 41 год. После кончины Беннингтона группа Linkin Park отменила турне по Северной Америке.