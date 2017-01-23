На «Евровидении» споют на белорусском языке

Об этом стало известно по итогам завершившегося в пятницу национального отбора на международный конкурс, который транслировался в прямом эфире белорусского телевидения, передает ТАСС. По результатам зрительского голосования вокалисты Naviband Ксения Жук и Артем Лукьяненко отставали от лидеров. На первое место их вывело профессиональное жюри, которое поставило конкурсантам самый высокий балл. Песня победителей национального отбора была единственной исполненной на белорусском языке. Таким образом, впервые в истории участия Белоруссии в "Евровидении" со сцены конкурса прозвучит белорусскоязычная композиция. До этого белорусские музыканты в основном исполняли песни на английском языке.

"Хочется, чтобы белорусский язык прозвучал на "Евровидении" в Киеве", - отметил автор песни Артем Лукьяненко. "До этого все наши участники были просто артистами, и никто не мог понять, из какой они страны. Сейчас мы хотим показать современную Белоруссию: что есть вот такая веселая задорная молодежь", - рассказал представитель Naviband журналистам.

Группа Naviband была создана около трех лет назад, но уже имеет много поклонников не только в Белоруссии, но и за ее пределами. К финалу национального отбора музыканты выпустили свой третий альбом под названием "Иллюминация", в который вошли песни на белорусском и русском языках. В альбом также включена песня "Колыбельная", записанная вместе с российским драматургом, режиссером и писателем Евгением Гришковцом.