На финал «Евровидения-2017» проданы все билеты

Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на данные официального сервиса продаж билетов Сoncert.ua.

12 мая состоится выступление участников конкурса перед жюри, 13 мая пройдет финальная репетиция и вечером в этот же день состоится прямой эфир финала "Евровидения-2017". Именно на эти шоу билеты уже не продают. В продаже на данный момент остались билеты на прямые эфиры полуфиналов, а также на их репетиции, но только в фан-зоне. Стоимость билета на прямой эфир составляет 1199 гривен ($44,4), на репетицию - 299 гривен ($11,1).

Билеты на финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" поступили в продажу 10 апреля. Всего было выпущено 70 ты. билетов. Ранее представитель Concert.ua сообщил ТАСС, что самые дешевые билеты стоят €8 и дают возможность посетить репетицию, самые дорогие - €500 на финальное шоу в VIP-зону. Самый дешевый билет на финал, исходя из информации сервиса продаж, стоит 1999 гривен (€70).

Тем временем, как сообщил директор Concert.ua Дмитрий Чинь, стоимость билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает 40 тыс. гривен (€1403), что превышает первоначальную цену в 3-5 раз.