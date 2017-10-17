На концерте Киркорова планировался теракт

Речь идет о концертах Филиппа Киркорова, прошедших 6 июля в Махачкале. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования дела.



Филипп Киркоров

Попытку теракта реализовать не удалось. Что остановило террористов, собеседники РБК не пояснили. По словам одного из источников, в тот же день главарь ячейки 30-летний Габибула Халдузов предложил двум другим боевикам, Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву, отправиться в городской парк 50-летия Октября, совершить там нападение на сотрудников ​патрульно-постовой службы полиции МВД и отобрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться.

Собеседники рассказали, что каждый участник группировки взял с собой по сумке, куда они положили три ножа стоимостью 2 тыс. руб. каждый и один топор за 700 руб. В парке боевики начали следить за двумя полицейскими с целью напасть на них, однако у них ничего не получилось, из-за того что вокруг было много людей, а сами правоохранители на протяжении долгого времени разговаривали с двумя женщинами.