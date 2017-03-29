На период «Евровидения» киевские гостиницы подорожали вдвое

Большинство отелей, предвкушая повышение спроса, повысили стоимость номеров в период фестиваля в среднем в два раза.

На финал конкурса номер в пятизвездочном отеле или апартаменты премиум-класса будут стоить 380-500 евро, номер в трех — и четырехзвездочном отеле или квартира среднего класса – в диапазоне 65-270 евро. Койко-место в хостеле еще можно найти по цене от 5 до 20 евро.

При этом в данный момент уже чувствуется дефицит мест в элитных пятизвездочных отелях Киева и недорогих хостелах, тогда как предложений жилья среднего сегмента достаточно.



ALT

Как сообщил РИА Новости замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, ожидается, что в течение двух недель (1-14 мая) Киев посетит около 20 тысяч иностранных туристов, украинских туристов ожидается в три раза больше. При этом, поскольку гости будут прибывать на разные мероприятия фестиваля, нагрузка на гостиничный сектор должна распределиться равномерно.

"Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь. Конечно же, есть интерес от всех стран-участниц "Евровидения": Польша, Испания, Россия, Израиль, Швеция, Франция и т.п. К слову, даже жители США проявляют интерес к билетам", — рассказал Резников.

В Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины, в которую входит часть киевских гостиниц, РИА Новости сообщили, что ее члены где-то на треть подняли цены на жилье в период "Евровидения" с учетом возросшего спроса на рынке.

"На период "Евровидения" цены в отелях, которые входят в ассоциацию, поднялись на 20-30%", — отметил представитель объединения. Городские власти в феврале провели встречу с представителями 50 основных отелей Киева, на которой попросили держать цены в период "Евровидения" "в разумных пределах". При этом в мэрии заверили, что владельцы гостиниц их услышали и пообещали не завышать цены.

Анализ стоимости проживания в главных гостиницах Киева, указанной на их официальных страницах в интернете, показал, что цены в период полуфиналов и финала конкурса в среднем выросли в два раза.