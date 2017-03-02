На ранчо Майкла Джексона снизили цену на $33 млн

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.



Майкл Джексон

Речь идет о легендарном поместье Neverland в местечке Лос-Оливос примерно в 65 километрах от Санта-Барбары, штат Калифорния. На этот раз за него просят 67 миллионов долларов — это на 33 миллиона меньше от первоначально объявленной стоимости.

В риэлторской компании Coldwell Banker Previews International изданию объяснили, что впервые недвижимость была выставлена на продажу около двух лет назад, летом 2016 года его на время сняли с торгов, а сейчас вновь предлагают потенциальным покупателям. «Цена приведена примерно в соответствие с реальными расценками», — объяснила представитель фирмы Джойс Рей. По ее словам, в этой части штата максимальная стоимость недвижимости составляет около 40 миллионов долларов.