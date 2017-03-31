На статую беременной Beyonce ушло 20 кг сыра

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Британский скульптор Дэвид Брэдли вылепил из сыра статую беременной американской певицы Бейонсе.

Как сообщает newsru.com cо ссылкой на The Telegraph, скульптура была сделана специально для фестиваля сыра и вина, который состоится в Лондоне в субботу, 1 апреля.

Бейонсе
Для скульптуры потребовалось 28 часов и примерно 20 килограммов сыра сорта чеддер.

Брэдли работал над статуей вместе с экспертами по фуд-арту из The Robin Collective и с мастером пищевой скульптуры Джеки Келли. Для скульптуры потребовалось 28 часов и примерно 20 килограммов сыра сорта чеддер. Статуя получила основанное на игре слов название "Бри-онсе", хотя сыр бри при ее создании не применялся.

Фото беременной Бейонсе, которое она выложила на свою страницу в Instagram, поставило рекорд этой соцсети. За первые восемь часов снимок набрал около 6,6 млн лайков. В посте Бейонсе говорилось, что она ждет двойню.

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