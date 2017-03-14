На Украине предложили арестовать Юлию Самойлову

Как отметил в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, поводом для задержания Самойловой он считает то, что она в 2015 году выступала в Крыму, въехала туда со стороны России и тем самым нарушила украинское законодательство.

Геращенко заявил, что выбор Самойловой является частью «гибридной войны против Украины» и подчеркнул, что недопуск исполнительницы в Киев «будет использован российской пропагандистской машиной». Задержание же певицы приведет к тому, что она «понесет ответственность за нарушение законодательства Украины».

По мнению Геращенко, «западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению».

Юлия Самойлова была выбрана «Первым каналом» для участия в Евровидении в Киеве. Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается в инвалидной коляске.

Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что проверят достоверность информации о возможных визитах певицы Юлии Самойловой в Крым и на основании этого вынесут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.